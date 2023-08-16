الأرصاد المصرية تحذر المواطنين من النزول إلى البحر

قالت عضو المركز الإعلامي، للهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر منار غانم، إن البحرين الأحمر والمتوسط، يشهدان ارتفاعا في الأمواج، الأربعاء محذرة المواطنين من النزول إلى البحرين.

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وأضافت غانم: لا يزال البحر الأحمر وخليج السويس، يشهدان استمرارا في اضطراب حركة الملاحة البحرية، مع ارتفاع الأمواج ما بين 2 إلى 2.5 متر، منوهة: البحر غير مؤهل لأعمال الصيد والملاحة البحرية والتنزه حتى الخميس المقبل.

وتابعت غانم: من المتوقع ارتفاع في أمواج البحر المتوسط، الأربعاء، على شواطئ مطروح والعلمين، الإسكندرية بلطيم دمياط بورسعيد، يصل ما بين 1.5 إلى 2.5 متر، محذرة: البحر غير مؤهل للنزول فيه، وعلى المصطافين توخي الحذر، وعدم السباحة لمسافات بعيدة عن الشط.

واستكملت غانم: منطقة سانت كاترين تشهد في شهري أغسطس وسبتمبر، سقوط أمطار رعدية على المناطق الجنوبية سلاسل جبال البحر الأحمر جنوب سيناء جنوب الصعيد، نتيجة التأثر بالكتل الهوائية على البحر الأحمر، مع تكون السحب الرعدية المصاحبة لأمطار، ومن المتوقع استمرارها خلال الأيام المقبلة، منوهة: تكون أمطار خفيفة، لكن نتيجة للطبيعية الجبلية بالمنطقة، تكون رعدية على جبال سانت كاترين دهب وطابا.

كما أشارت عضو المركز الإعلامي، للهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لذا لا بد من القيادة بهدوء، ولكنها تتلاشى فور سطوع أشعة الشمس.

وأوضحت غانم: هناك نشاط رياح يقلل من الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة في ساعات المساء والليل المتأخر، مثير للرمال والأتربة في شمال وجنوب الصعيد، مع استمرار أجواء حارة رطبة في النهار، العظمى على القاهرة الكبرى 34، المحسوسة 36، في الليل اعتدال في درجات الحرارة.

وحذرت غانم قائلة: يجب تجنب التعرض من أشعة الشمس فترة الظهيرة، مع ارتداء غطاء للرأس والملابس القطنية، وتناول قدر كبير من السوائل، بالإضافة إلى التواجد في أماكن جيدة التهوية.

المصدر: القاهرة 24