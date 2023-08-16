مصر.. مدينة تتحول من حقل ألغام إلى موطن الأحلام!

رصدت RT تحولات كبيرة في مدينة العلمين المصرية، التي شهدت معارك عدة على مر التاريخ في الحروب العالمية، دفعتها للتحول إلى مدينة للألغام وجحر للثعابين.

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وتشهد مصر تنمية عمرانية لأول مرة وإطلاق مشروعات "عملاقة" في العلمين تضاهي مثيلاتها في كبرى العواصم العالمية، حيث تقوم مصر بنقلة نوعية في العمران المصري وتجذب أكبر الشركات العالمية لفتح مقار لها بالمدينة لتصبح نقطة التقاء مختلف الثقافات والاستثمارات والأنشطة السياحية والصناعية والتعليمية والسكنية وغيرها بحوض البحر الأبيض المتوسط.

مدينة العلمين الجديدة، تعد أيقونة الجيل الرابع من المدن المليونية بحوض المتوسط، حيث بلغ حجم الاستثمارات المستهدفة بها 185 مليار جنيه، ومشروعات المدينة وفرت 40 ألف فرصة عمل للعمالة المصرية.

كما تم تطهير 95 ألف فدان من الألغام بالساحل الشمالي الغربي قبل تشييد المدينة، إلى جانب وجود 70 شركة محلية وأجنبية تعمل داخل العلمين الجديدة لتنفيذ مختلف مشروعاتها.

المدينة ستستوعب 3 - 4 ملايين نسمة كما تتميز بواجهة متميزة على البحر الأبيض المتوسط بـ14 كلم، بما يعادل طول كورنيش الإسكندرية.

المصدر: RT