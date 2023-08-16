مصرية أم لبنانية؟.. "مغارة علي بابا الطائرة" تثير ضجة على مواقع التواصل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعد تقارير تفيد بضبط سلطات زامبيا طائرة قادمة من القاهرة إلى لوساكا، على متنها 5.7 مليون دولار نقدا و602 قطعة من سبائك الذهب و5 مسدسات مع 126 طلقة.

إقرأ المزيد

وأشار نشطاء إلى رمز الطائرة المذكور "T7-ww"، وسط تكهنات وتساؤلات حول ما إذا كانت مصرية أم لبنانية.

وقال الصحفي المصري عبد الواحد عاشور إن الطائرة والأموال ليست مصرية، مشيرا إلى أنها تحمل حروف تسجيل "T7"، وهو رقم تسجيل لبناني. وأضاف في منشور على منصة "X" أن الطائرة لبنانية مرت ترانزيت فقط عبر مطار القاهرة.

وفي وقت سابق، صرح المدير العام لهيئة مكافحة المخدرات في زامبيا، ناسون باندا، بأن الطائرة القادمة من القاهرة تحمل "بضائع خطرة"، هبطت يوم الاثنين حوالي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي في مطار كينيث كاوندا الدولي في لوساكا.

وقال إنه تم ضبط هذه الطائرة وطائرة أخرى تابعة لشركة طيران محلية، مشيرا إلى أن الأموال عُهد بها إلى بنك زامبيا بانتظار نتيجة التحقيق.

واحتجزت السلطات الزامبية 10 أشخاص، بينهم مواطن زامبي و6 مصريين وهولندي وإسباني ولاتفي، لإجراء مزيد من التحقيقات.

‼️‼️تنويه هام قبل الهبد :

كنت قد توقفت عن التغريد ، لكن نظراً لخطورة ما نشر عن مصادرة عدة ملايين من الدولارات وأسلحة و127 كيلو ذهب وشحنة مخدرات من قبل سلطات زامبيا قادمة من #مطار_القاهرة فطبقاً لما وصلني من معلومات وتحليل للمعلومات المنشورة من قبل خبراء فإن الطائرة والأموال ليست… pic.twitter.com/WpW8cD3Hcc — عبدالواحد عاشور (@AA_Ashour) August 15, 2023

في خبر منتشر علي السوشيال

بيدعي فيه ان طائره مصريه بها اموال ومخدرات وذهب ‼️ اتقبض عليها في مطار #زامبيا، وده كلام مش مظبوط بالمره

والطائره ليست مصرية بل ان الطائرة تحمل حروف تسجيل( T7 ) وهو رقم تسجيل لبناني وهو ما يعني أن الطائرة لبنانية مرت ترانزيت فقط عبر مطار القاهرة ، ولا… pic.twitter.com/SjtkGNLOBd — ( المايسترو 1🦅🇪🇬✊🇪🇬✊🇪🇬🦅💪 (@BASSEMELMASSRY1) August 16, 2023

بنسبة كبيرة دي الطيارة اللي اتمسكت في مطار زامبيا رقمها T7-WSS



مختفية من التقارير الرسمية بقالها شهر تقريبا لكن قبل كده كانت بتلف كتير في مصر والسعودية وليبيا ومالطا والمغرب والإمارات pic.twitter.com/KH0d6sCCBw — احمس (@a7mos_t) August 16, 2023

قولى له يا دكتوره هذا هو التقرير وحروف التسجيل T7_WWتقول ان الطائرة لبنانية وقادمة من لبنان وهبطت ترانزيت فى مطار القاهرة ثم أقلعت وأكملت رحلتها إلى مطار كينيث كاوندا فى زامبيا.قولى لهذا الحقير تم العثور على مخدرات.قوليله يا وضيع مصر آمنة ومفيش حد بيهرب منها أو بيهرب منها شىء pic.twitter.com/7j3y7uyRg2 — معبد الصاوى🇪🇬 (@ebnelgiza11) August 15, 2023

اعادة نشر .. للتوضيح

هناك فرق بين مكان اقلاع الطائرة وتحميلها وبين محطات الترانزيت الخاص بها .

الطائرات التي تتحدث عنها حكومة #زامبيا والتي ثبت لاحقاً انها لا تحتوي على الذهب وانما هي سبائك نحاس .

وهم :

1- global express t7-ww

2- King Air B190



الأولى خاصة وركز على (Global… pic.twitter.com/SsQVcIW3qO — اتحاد قبائل سيناء (@SinaiTribes) August 16, 2023

المصدر: RT