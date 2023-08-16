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المغرب.. تفكيك شبكة ابتزاز جنسي توقع بضحاياها في صالون تدليك

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المغرب.. تفكيك شبكة ابتزاز جنسي توقع بضحاياها في صالون تدليك
Gettyimages.ru
المغرب
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تمكنت عناصر الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بمدينة ورزازات من توقيف 5 أشخاص من بينهم امرأتان، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الابتزاز الجنسي.

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وقالت صحفية "هسبريس" الإلكترونية نقلا عن مصادر وصفتها بالخاصة، إن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات توصلت بشكاية من أحد ضحايا هذه الشبكة الإجرامية، قال فيها إنه تعرض للاستدراج والسرقة والضرب داخل منزل تستأجره العصابة وسط مدينة ورزازات.

وعلى إثر هذه الشكاية، كلفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات الضابطة القضائية للدرك الملكي بتعميق البحث في القضية ومرافقة الضحية إلى المنزل المذكور، حيث تم توقيف العصابة المكونة من 5 أشخاص.

وأكدت مصادر "هسبريس" أن هذه الشبكة تقوم باستدراج رجال متزوجين يلجأون لـ"صالون تدليك" من خلال الاستعانة بامرأة تقودهم إلى منزل تستأجره العصابة.

وأضافت أنه وبعد استدراج الضحية يتم التهجم عليه من باقي أفراد العصابة بزعم أن المرأة متزوجة، ويعتدون عليه ويقومون بتصويره وسلبه ممتلكاته.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي

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