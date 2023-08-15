اليمن.. اغتيال عضو بلجنة التحقيق في مقتل مدير برنامج الأغذية العالمي

قالت وسائل إعلام يمنية إن مسلحين اغتالوا الملازم عدنان المحيا ضابط الأمن السياسي وعضو لجنة التحقيق بمقتل مدير برنامج الأغذية العالمي مؤيد حميدي، وسط مدينة تعز جنوب غربي اليمن.

وقالت مصادر أمنية إن المسلحين أطلقوا النار على الضابط في الأمن السياسي عدنان المحيا في حي الجمهوري شرق مدينة تعز وأردوه قتيلا ولاذوا بالفرار.

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وأشارت المصادر إلى أن عملية اغتيال الضابط المحيا جاءت بعد يومين من تلقيه تهديدات بالتصفية على خلفية عمله في التحقيق بقضية مقتل حميدي.

وفي الحادي والعشرين من يوليو الماضي، اغتيل ممثل فريق برنامج الغذاء العالمي في تعز مؤيد حميدي برصاص مسلحين في مدينة التربة جنوب المحافظة.

وحميدي أردني الجنسية وصل مؤخرا إلى اليمن لتولي منصبه الجديد كرئيس لمكتب برنامج الأغذية العالمي في تعز.

وعمل مؤيد حميدي مع المنظمة الأممية لما يقارب 18 عاما، منها مناصب سابقة في اليمن والسودان وسوريا والعراق.

جدير بالذكر أن شرطة محافظة تعز اليمنية قد أعلنت في 22 يوليو القبض على منفذي عملية اغتيال مدير فريق برنامج الغذاء العالمي.

المصدر: RT + وسائل إعلام يمنية