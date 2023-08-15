الأردن.. طائرات مسيرة لرصد المخالفات خلال احتفالات نتائج التوجيهي

أعلن الناطق باسم مديرية الأمن العام في الأردن عامر السرطاوي، عن تسيير طائرات مسيرة "درون" لرصد مخالفات قد تنتج خلال إعلان نتائج الثانوية العامة "التوجيهي".

ودعا السرطاوي إلى الابتعاد عن التصرفات المخالفة مثل إطلاق الأعيرة النارية، والمواكب المعيقة للمرور والممارسات التي تشكل خطورة على مستخدمي الطريق"، داعيا الإدارات المرورية إلى تعزيز الانتشار والرقابة البشرية والآلية التي تتضمن كاميرات الرقابة الثابتة، والطائرات المسيرة، لضبط المخالفات المرورية كافة.

وأكد ضرورة تنفيذ الخطط المرورية الموضوعة لتنظيم السير وتأمين حركة المواطنين، ومنع المواكب المعيقة للمرور والممارسات التي تشكل خطورة على مستخدمي الطريق، ومخالفة مرتكبيها واتخاذ أشد الإجراءات بحقهم بالتعاون مع الجهات المعنية.

وبين اللواء المعايطة أن الإجراءات المتخذة إضافة إلى انتشار الوعي المجتمعي، أسهما في الحد من هذه الظاهرة القاتلة التي تتسبب بإصابات ووفيات لأبرياء لا ذنب لهم، ونحن مستمرون بمواجهتها حتى القضاء عليها من مجتمعنا نهائيا.



المصدر: "عمون"