القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينين اثنين في مخيم عقبة جبر شرق الضفة (فيديو)

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل مواطنين اثنين فجر اليوم الثلاثاء، برصاص القوات الإسرائيلية التي اقتحمت مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا، شرق الضفة الغربية.

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وأفادت مصادر محلية في المخيم بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت مخيم عقبة جبر أريحا، وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين ما إدى إلى إصابة الفتى قصي عمر الولجي، 16 عاما، من سكان مدينة أريحا، ومحمد ربحي نجوم العمر، 25 عاما، وهو من سكان مخيم عقبة جبر، وإعلان مقتلهما بوقت لاحق.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها المخيم، الشاب محمد نصر أبو العسل، 20 عاما، من منزله.

وشيع حشد من الفلسطينيين في أريحا صباحا، جثماني قصي ومحمد، على وقع الهتافات والتكبيرات.

مصادر محلية : تشيع شهيد الفجر محمد ربحي نجوم والذي ارتقى برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا. pic.twitter.com/ZeO5ms3EGY — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 15, 2023

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أنه بمقتل قصي ومحمد فجر اليوم، "ترتفع حصيلة الشهداء الذين ارتقوا على أرض مخيم عقبة جبر منذ مطلع العام الحالي 2023 إلى 11 شهيدا".

المصدر: RT + وفا