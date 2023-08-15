المغرب.. ضابط أمن ينتحر بسلاحه الوظيفي

ذكر موقع "Rue 20" المغربي يوم الاثنين، أن ضابط أمن أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من سلاحه الوظيفي.

وفي التفاصيل، قال الموقع المغربي إن ولاية أمن الرباط فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة بعد منتصف ليلة الأحد 13 أغسطس لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بمعاينة جثة شرطي داخل مسكنه وهي تحمل عيارا ناريا من سلاحه الوظيفي.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، أفاد "Rue 20" بأن مصالح الأمن بالرباط توصلت ببلاغ من أسرة الهالك برتبة ضابط شرطة يعمل بالأمن الإقليمي بسلا، يفيد بإقدام الأخير على وضع حد لحياته باستخدام سلاحه الوظيفي داخل مسكن الأسرة.

وأشارت عائلته إلى أنه وضع حدا لحياته بسبب مشاكل عائلية تطورت إلى خلاف حول طلب للطلاق.

ووفق مصدر أمني، فقد باشرت الشرطة القضائية والتقنية المعاينات الضرورية لمسرح الحادث، وتم نقل جثة الشرطي إلى المستشفى لإخضاعها للتشريح الطبي.

كما تم حجز السلاح الوظيفي بغرض إجراء الخبرة الباليستية، بينما تم تحصيل إفادات زوجة الهالك وأصهاره الحاضرين بالمنزل، بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات الواقعة.

المصدر: موقع "Rue 20" المغربي