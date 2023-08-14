الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقدا دينيا في إيران

أدانت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقدا دينيا في مدينة شيراز جنوبي إيران، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص واعتقال منفذي الهجوم.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة "وام" أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

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كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الإيرانية وشعبها، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وتعرض مرقد شاه جراغ يوم الأحد 13 أغسطس لهجوم إرهابي مما أدى إلى مقتل حارس المرقد برصاصة وإصابة آخرين.

وأعلن التلفزيون الإيراني تبني تنظيم "داعش" الهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقد شاه جراغ في شيراز جنوبي البلاد.

هذا، وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن أجهزة استخبارات متعددة تقف وراء هجوم شيراز، مشددا على أن إيران سترد على العملية بحزم.

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من جهته، أفاد رئيس عدلية محافظة فارس جنوب غربي إيران، كاظم موسوي، باعتقال 4 أشخاص يشتبه بتورطهم في الهجوم الإرهابي على مرقد شاه جراغ، وفق ما أوردت وكالة "فارس" الإيرانية.

ويأتي ذلك، بعد إعلان السلطات في إيران أن قوات الأمن ألقت القبض على الإرهابي الرئيسي الذي بدأ بإطلاق النار في المرقد، وقد خضع للاستجواب وهو لا يزال قيد التحقيق.

يذكر أن 13 شخصا قتلوا وأصيب 25 بجروح خطيرة إثر الهجوم الذي تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي على المرقد مساء يوم 26 أكتوبر عام 2022.

وفي الـ 8 من يوليو أعدمت السلطات الإيرانية محكومين اثنين أدينا بالهجوم على مرقد شاه جراغ الديني في مدينة شيراز جنوب البلاد والذي أودى بحياة 13 شخصا.

المصدر: وكالات