لقطات مروعة تحبس الأنفاس.. سيل عارم يجرف سيارة بمن فيها بالسعودية (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في السعودية مقطع فيديو يوثق لحظات تحبس الأنفاس لجرف سيل لمركبة كانت متوقفة في أحد الأودية، بعد هطول أمطار غزيرة خلال الساعات الماضية.

وأظهر الفيديو صاحب المركبة يجري للركوب ومعه شخص آخر للهروب من السيل وإنقاذ سيارته إلا أن السيل كان أسرع وأعنف وجرفه هو وسيارته.

وتفاعل الكثير مع الفيديو، مطالبين الجميع بضرورة الابتعاد عن الأودية ومجاري السيول.

كما تداول مدونون في السعودية مقطع فيديو وثق حالة من التقلبات، مساء يوم الاثنين، على أحياء منطقة الباحة جنوب غربي المملكة العربية السعودية، وتدفق الشلالات غرب تبوك، وجريان السيول جنوب العقيق في الباحة، بعد هطول أمطار غزيرة خلال الساعات القليلة الماضية.

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المصدر: صحيفة "تواصل"