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سفير الإمارات لدى قطر يؤدي اليمين القانونية أمام رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

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سفير الإمارات لدى قطر يؤدي اليمين القانونية أمام رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
Globallookpress
الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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أدى سفير أبوظبي المعين لدى قطر الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، يوم الاثنين، اليمين القانونية أمام الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

كما أدى السفير المعين لدى جمهورية كينيا سالم إبراهيم بن أحمد محمد النقبي، اليمين القانونية.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال مراسم أداء اليمين التي جرت في قصر الشاطئ في أبوظبي، عن تمنياته لسفيري الدولة التوفيق والنجاح في مهامهما الجديدة، وحثهما على بذل جهودهما الدؤوبة لتعزيز علاقات دولة الإمارات مع دولتي قطر وكينيا على مختلف المستويات.

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وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص الدولة على ترسيخ علاقات الصداقة والتعاون مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة لما فيه الخير للجميع.

من جانبهما، عبر سفيرا الدولة عن اعتزازهما بالثقة التي أولتهما إياها القيادة لتمثيل الإمارات والإسهام في تحقيق مصالحها الوطنية عبر تعزيز أواصر الأخوة والصداقة والتعاون التي تربطها مع الدول الشقيقة والصديقة.

وحضر مراسم أداء اليمين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، وخليفة شاهين المرر وزير دولة.

سفير الإمارات لدى قطر يؤدي اليمين القانونية أمام رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
/ WAM

جدير بالذكر أن قطر والإمارات أعلنتا في شهر يونيو 2023 إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما وذلك باستئناف سفارة دولة قطر لدى أبوظبي وقنصليتها في دبي، وسفارة دولة الإمارات لدى الدوحة، مهامهما.

المصدر: وام

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