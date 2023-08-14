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الفصائل الفلسطينية تسقط طائرة بدون طيار إسرائيلية في غزة

أخبار العالم العربي

الفصائل الفلسطينية تسقط طائرة بدون طيار إسرائيلية في غزة
عناصر من الجيش الإسرائيلي
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أسقطت الفصائل الفلسطينية، اليوم الاثنين، طائرة مسيرة من نوع "أوربيتر Orbiter" تابعة للجيش الإسرائيلي في حي الزيتون شرق قطاع غزة.

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وتشهد أجواء القطاع تحليقا مكثفا لعدة أنواع من الطائرات بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي بغرض التجسس ورصد معلومات.

وفي وقت سابق، أعلنت إسرائيل عن إحباط محاولة تهريب طائرات بدون طيار من إسرائيل إلى قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام أن العملية تمت عند حاجز "معبر بيت حانون/إيرز" المحاذي لقطاع غزة، حيث كانت المسيرات مخبأة في حقيبة سوداء داخل حافلة صغيرة، وتم اكتشافها بواسطة كلب بوليسي خلال فحص السيارة.

وبحسب القوات الإسرائيلية، من المحتمل أن تكون الأجهزة معدة لمجموعات مسلحة تعمل في قطاع غزة.

الفصائل الفلسطينية تسقط طائرة بدون طيار إسرائيلية في غزة

المصدر: RT

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