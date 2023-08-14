تحذير عاجل للمصريين من ظاهرة خطيرة تؤدي للمحاكمة العسكرية (صور)

أصدرت وزارة النقل المصرية تحذيرا للمواطنين بعد تعرض قطار للرشق بالحجارة مما أدى إلى إتلاف عدد كبير من زجاج القطار، بالإضافة إلى تعريض حياة المواطنين للخطر.

وأكد بيان وزارة النقل، على "خطورة استمرار هذه الظاهرة السلبية، وذلك على الرغم من حملات التوعية المستمرة التي تقوم بها وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية عبر وسائل الإعلام المختلفة للتصدي لها، حيث تتسبب هذه الظاهرة الخطيرة في تعريض حياه قائدي القطارات والركاب للخطر وتعطيل مسير القطارات وتلفيات بالجرارات والعربات التي هي ملك للشعب، والتي يتم إصلاحها وصيانتها من ميزانية السكة الحديد، مما يشكل عبئًا إضافيًا على تلك الميزانية التى يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية للعربات والتطوير المستمر في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب".

وأهابت وزارة النقل في بيانها، بالمواطنين "للمشاركة معها في التوعية من هذه الظاهرة السلبية الخطيرة حفاظا على أرواح المواطنين، وعلى العربات والجرارات والقطارات التي هي ملك للشعب".

ويتعرض راشقو القطارات بالحجارة للمحاكمة العسكرية.

وبحسب وزارة النقل، فإن ظاهرة رشق القطارات بالحجارة والطوب تكلف الدولة ما يقارب مليون جنيه سنويا، أي ما يعادل 42 ألف دولار أمريكي تقريبا.

المصدر: RT