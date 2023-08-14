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الجيش المصري يشارك في حدث عسكري ضخم بروسيا (فيديو)

أخبار العالم العربي

الجيش المصري يشارك في حدث عسكري ضخم بروسيا (فيديو)
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يشارك الجيش المصري في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023"، بحضور دولي كبير، حيث تكشف الشركات الروسية المصنعة للسلاح عن أحدث ابتكاراتها الجديدة.

وافتتح في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، اليوم الاثنين، المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023"، بحضور دولي كبير، حيث تكشف الشركات الروسية المصنعة للسلاح عن أحدث ابتكاراتها الجديدة ومشاريعها المستقبلية الفريدة.

وتفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، المنتدى العسكري والأسلحة الجديدة المعروضة فيه، حيث قام بجولة في أقسام المعرض المختلفة.

المصدر: RT

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