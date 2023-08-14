السوداني: كل العالم مدين لتضحيات العراقيين في حربهم ضد "داعش"

قال رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، إن العالم بأكمله مدين لتضحيات العراقيين في حربهم ضد تنظيم "داعش" لأن الإرهاب لم يستهدف العراق فحسب.

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وأكد خلال استقباله قيادات أمنية شاركت في الحرب ضد "داعش" أن "تحرير الموصل من المعارك المهمة، في وقت توقع الجميع أن الأمر حسم لصالح دولة الخرافة ونهاية دولة العراق، لذا فإن كل العالم مدين لتضحيات العراقيين في تلك المعركة، لأن عصابة داعش لم تستهدف العراق فقط وإنما كانت مؤامرة أكبر في استهداف دول المنطقة".

وأضاف أن "فكر داعش المنحرف الذي خطط له في الدوائر المغلقة كان يراد لها أن تسود في المنطقة، ووقوف المرجعية الدينية المتمثلة في سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله، وتضحيات العراقيين هي التي أجهضت مؤامرة داعش".

وتابع السوداني: "يحق لنا أن نفتخر بتضحيات جميع العراقيين التي أجهضت مؤامرة داعش، ونستذكر بإجلال واحترام جميع الشهداء بدءا من الشهداء قادة النصر".

وأشار إلى أن "معركتنا مع هذه الجماعة الارهابية كانت معركة بين الحق والباطل ونستذكر هنا قول أمير المؤمنين (اعرف الحق تعرف أهله) وعرف العالم أن العراقيين هم الحق لأن داعش هي الباطل المطلق".

المصدر: RT