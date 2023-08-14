"الطاقة مقابل المياه" تعود للواجهة في اجتماع أردني إماراتي إسرائيلي

أفادت وكالة الأنباء الأردنية، الأحد، بأن اجتماعا يضم وزراء من الأردن والإمارات وإسرائيل سيعقد في الإمارات اليوم، لدفع تنفيذ "إعلان النوايا" الذي تم توقيعه عام 2021.

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و"إعلان النوايا" الموقع بين البلدان الثلاثة، هو اتفاق يرتكز على "شراء إسرائيل الطاقة الشمسية من منشأة مقرها الأردن تبنيها شركة إماراتية، على أن يشتري الأردن المياه من موقع تحلية إسرائيلي سيتم بناؤه على ساحل البحر الأبيض المتوسط".

وتعد هذه الاتفاقية من أكبر اتفاقيات التعاون بين هذه البلدان، حيث تم الإعلان عنها في معرض "دبي إكسبو" في 22 نوفمبر 2021، بحضور مبعوث المناخ الأمريكي، جون كيري.

ومن المقرر أن يمثل الوفد الأردني في الاجتماع المرتقب وزراء المياه محمد النجار، والطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، والبيئة معاوية الردايدة، وفق "بترا".

ولفتت الوكالة إلى أن الاجتماع سيشهد "مناقشة مشروع الازدهار بشقيه المياه والطاقة، وسبل الدفع قدما نحو تنفيذ إعلان النوايا الذي وقعته الأطراف الثلاثة، بالإضافة إلى الجانب الأمريكي عام 2021".

وبينما يصنف الأردن ثاني أفقر دولة في العالم بالمياه، وفق المؤشرات العالمية، قوبل الإعلان عن التفاهمات الثلاثية بشأن المشروع، نهاية العام 2021، بغضب شعبي واسع في الأردن، وتظاهرات احتجاجية ضد الاتفاقية.

من جهة أخرى، رجحت قناة "كان 11" الإسرائيلية توقيع الاتفاق النهائي بشأن "الكهرباء مقابل الماء" في نهاية العام الجاري 2023، خلال مؤتمر المناخ "كوب 28" الذي سينظم في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة مطلع ديسمبر المقبل.

المصدر: بترا+ المملكة+ عرب 48