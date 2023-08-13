5 آلاف دولار.. مصر تدشن موقعا إلكترونيا لتسوية ملفات المغتربين التجنيدية وتمهلهم 30 يوما

دشنت مصر يوم الأحد موقعا إلكترونيا لتلقي طلبات المصريين المقيمين بالخارج الراغبين في تسوية المواقف التجنيدية.

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وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، أنه "إلحاقا بالإعلان الخاص بتدشين مبادرة تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج ممن بلغوا سن التجنيد اعتبارا من سن 19 عاما وحتى سن 30 عاما، وكذا ممن تجاوزوا سن الـ 30، سيتم تدشين الموقع الإلكتروني التالي لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في الاشتراك بالمبادرة وذلك اعتبارا من 14 أغسطس 2023".

وحددت الخارجية المصرية ثلاثين يوما للمواطينن المصريين المقيمين بالخارج لتسوية وضعياتهم.

ودعت الوزارة المصريين المقيمين بالخارج ممن تنطبق عليهم الشروط إلى سرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة خلال المدة المحددة.

كما طلبت منهم استيفاء كل البيانات المطلوبة حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية المواقف التجنيدية لهم.

المصدر: RT