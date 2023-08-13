مصر تعلن تدشين 7 مصانع كبرى لإحداث طفرة غير مسبوقة

كشف وزير النقل المصري، كامل الوزير، أنه جار إنشاء 7 مصانع بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والدولية.

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وأوضح أنه سيتم أولا بناء مصنعين: "الأول خاص بإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية)، والثاني لإنتاج كل أنواع الوحدات المتحركة (مترو – ترام LRT - مونوريل - قطار سريع)".

وقال إنه يتم أيضا "التعاون مع شركة تالجو الإسبانية العالمية لإقامة مصنع بمنطقة كوم أبو راضي لتصنيع عربات ركاب قطارات السكك الحديدية، والتعاون مع شركة Colway الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر، والتعاون مع شركة لينزا مصر لإنشاء مصنع لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية، والتعاون مع هيونداي روتيم لإنتاج عربات المترو في مصنع نيرك بشرق بورسعيد، والتعاون مع جانز مافاج المجرية لإنتاح عربات السكك الحديدية في مصنع نيرك، بالإضافة إلى التعاون مع فويست البين النمساوية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية بورش العباسية بإنشاء خط جديد بالكامل وتحديث الخط القائم بالإضافة إلى التعاون القائم مع سيماف".

وتفقد الوزير المصري أحد قطارات الخط الثالث لمترو الأنفاق والذي تم الانتهاء من تجميعه في مصنع "سيماف" تمهيدا لتسليمه للهيئة القومية للأنفاق ضمن التعاقد المبرم بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية لتصنيع وتوريد 32 قطار مترو مكيف للخط الثالث (تم تصنيع 22 قطارا منها في مصانع هيونداي روتيم بكوريا الجنوبية وتوريدها للهيئة القومية للأنفاق ودخولها الخدمة).

وكان تم الاتفاق مع الشركة على أن يتم توريد مهمات وأجزاء ومكونات الـ10 قطارات الأخرى إلى مصر لتجميعها في الهيئة العربية للتصنيع، وتم الانتهاء من تجميع 6 قطارات تشمل القطار الذي تم تفقده.

جاء ذلك عقب إعلان وزير النقل المصري، كامل الوزير، أن بلاده في طريقها لعدم استيراد عربات السكة الحديد أو الحافلات من الخارج مرة أخرى.

وأوضح الوزير في اجتماع عقده مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعرض مستجدات الجهود المكثفة الرامية إلى توطين صناعة النقل والسكك الحديدية في مصر بالشراكة مع القطاع الخاص، وهي الجهود التي وصلت إلى مراحل متقدمة في إطار توفير مكونات وسائل النقل على المستوى الوطني، حيث أوضح وزير النقل أن مصر في طريقها لعدم استيراد عربات السكة الحديد أو الحافلات من الخارج مرة أخرى، حيث يتم تصنيعها في مصر بأياد مصرية.

وتعد هذه الخطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر، حيث اعتادت القاهرة على استيراد عربات السكك الحديدية والحافلات من الخارج، وكان آخرها صفقة الـ1300 عربة من تحالف "ترانس ماش هولدينغ"، والتي تستمر في التسليم حتى الآن.

المصدر: مصراوي