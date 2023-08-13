فلسطين ترحب بقرار السعودية تعيين سفير لها في البلاد وقنصل عام

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بقرار السعودية، تعيين سفير مفوض فوق العادة للمملكة لدى دولة فلسطين وقنصل عام في مدينة القدس.

واعتبرت الوزارة أن "توقيت هذا القرار يعكس اهتمام المملكة الشقيقة بالقضية الفلسطينية باعتبارها أحد الأسس التي تعتمد عليها سياسة المملكة الخارجية عربيا وإسلاميا ودوليا، كما أنه يشكل امتدادا لمواقف المملكة العربية السعودية التاريخية والأخوية الداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق شعبه".

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كما أعربت الوزارة عن استعدادها للتعاون الكامل مع السفير السديري لتسهيل قيامه بمهامه الجديدة من أجل رفعة شأن العرب والمسلمين وتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية المميزة بين المملكة ودولة فلسطين.

المصدر: RT