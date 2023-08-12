تونس.. الاحتفاظ بامرأة عنفت ابنتها وقيدتها واستدعاء صديقها للتحقيق

أذنت النيابة العمومية بقابس جنوب شرقي تونس، بالاحتفاظ بامرأة واستدعاء صديقها للبحث بعد أن أبلغت فتاة تبلغ من العمر 16 سنة الأمن باحتجازها وسوء معاملتها من قبل والدتها وصديقها.

وقالت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بيان أنه تم على الفور التأكد الميداني من صحة المعطيات وتبين وجود الطفلة الضحية، رفقة أختها وشقيقها.

وذكرت الوزارة أن الضحية كانت محتجزة ومشدودة الوثاق وربطت سلسلة على رقبتها أغلقت بقفل حديدي، كما أنها تحمل آثار عنف على مستوى اليدين والرجلين.

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وأضافت أن الضحية أكدت لمندوب حماية الطفولة بتعرضها للاعتداء بالعنف الشديد من قبل والدتها وصديقها الكهل الذي تحرش بها جنسيا في عديد المناسبات، مشيرة إلى أن المندوب تعهّد فوريا بالفتاة.

وأشارت إلى أنه ونظرا لضرورة عدم فصل الأخوة الثلاثة ولاستحالة إيوائهم بمركز الرعاية الاجتماعية بسيدي بوزيد لقبوله جنس الإناث فقط، قرر مندوب حماية الطفولة المختص ترابيا عملا بأحكام الفصل 45 من مجلة حماية الطفل، إيداعهم لدى إحدى أفراد عائلتهم التي قبلت بإيوائهم في ظروف تضمن سلامتهم وتوازنهم النفسي إلى حين النظر في وضعيتهم في إطار جلسة الطفولة المهدّدة المقررة يوم الاثنين 14 أغسطس 2023.

كما أكدت الوزارة في بيانها أنه تم تكليف أخصائية نفسانية للتعهد بالأخوة الثلاثة وإحالة تقرير مفصل وعاجل إلى مندوب حماية الطفولة.

المصدر: وسائل إعلام تونسية