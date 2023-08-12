صور وفيديوهات لمضادات جوية فوق مبنى حكومي ببغداد تثير تساؤلا ولواء عسكري يوضح

نشر الجيش العراقي مضادات جوية على أسطح البنايات الحكومية بمناطق في العاصمة العراقية بغداد، ما أثار استغرابا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال موقع "السومرية نيوز" إن مقطع فيديو لنصب منظمة "مقاومة طائرات" على أسطح إحدى الدوائر الحكومية في بغداد وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي أثار جدلا شعبيا كبيرا.

وذكر الموقع أن وزارة الدفاع قامت بنصب منظومة الدفاع الجوية على سطح دائرة الصرف الصحي في منطقة الغزالية شمالي غرب بغداد.

وأشار إلى أن العديد من المواطنين تساءلوا عن السبب الحقيقي من وضع هذه المنظومة على سطح إحدى دوائر الدولة.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، لوكالة "شفق نيوز" إنه إجراء طبيعي لتأمين الأهداف الحيوية.

وأضاف المتحدث العسكري أن الإجراء تم بعد استحصال الموافقات الرسمية من قبل قيادة العمليات المشتركة لتأمين الأهداف الحيوية في بغداد وكل المحافظات العراقية.

وأوضح أن الأسلحة التي نصبت كانت على مبنى حكومي في منطقة العامرية تم بعد استحصال الموافقات الرسمية بهذا الخصوص.

وأكد أن الأمر تم وفق خطة معتمدة وهو إجراء طبيعي ولا داعي للتخوف.

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المصدر: وسائل إعلام عراقية