نائبة مصرية توجه سؤالا للحكومة عن سياستها لمواجهة ارتفاع الأسعار

توجهت النائبة المصرية عن "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي" سناء السعيد، بسؤال برلماني عن سياسة الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وقالت النائبة إن هناك ارتفاعا جنونيا في الأسعار بصفة يومية ودائمة ومستمرة مما يسبب معاناة كبيرة للمواطنين ويسبب مشاكل كثيرة لمحدودي ومعدومي الدخل الذين تزايد عددهم وأصبحوا يشكلون نسبة لا يستهان بها من المواطنين.

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وأفادت بأنه أصبح هناك تآكل كامل للطبقة المتوسطة التي بات دخل أفرادها لا يكفي لتلبية أبسط احتياجاتهم من مأكل ومشرب وعلاج وسكن، فضلا عن العمالة غير المنتظمة والعمال باليومية الذين تضاعفت معاناتهم وبلغت مرحلة غير مسبوقة.

وأضافت السعيد في سؤالها للحكومة "هل سنترك التحكم الكامل في الأسعار بالأسواق دون رقيب أو ضابط؟.. أين دور الدولة في الاهتمام بالمواطن؟".

وشددت النائبة على أن المواطن يكد ويعاني ولابد من تحرك للدولة وحكومتها لضبط الأسواق ووضع حد للغلاء اليومي.

وطلبت النائبة الرد مكتوبا من الحكومة متمثلة في رئيس وزرائها ووزير التموين.

هذا وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة.

RT - القاهرة - ناصر حاتم