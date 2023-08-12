 
مباشر

نائبة مصرية توجه سؤالا للحكومة عن سياستها لمواجهة ارتفاع الأسعار

أخبار العالم العربي

نائبة مصرية توجه سؤالا للحكومة عن سياستها لمواجهة ارتفاع الأسعار
AFP
البرلمان المصري - أرشيف -
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vul1

توجهت النائبة المصرية عن "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي" سناء السعيد، بسؤال برلماني عن سياسة الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وقالت النائبة إن هناك ارتفاعا جنونيا في الأسعار بصفة يومية ودائمة ومستمرة مما يسبب معاناة كبيرة للمواطنين ويسبب مشاكل كثيرة لمحدودي ومعدومي الدخل الذين تزايد عددهم وأصبحوا يشكلون نسبة لا يستهان بها من المواطنين.

إقرأ المزيد
لماذا وصل التضخم في مصر إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخها؟
لماذا وصل التضخم في مصر إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخها؟

وأفادت بأنه أصبح هناك تآكل كامل للطبقة المتوسطة التي بات دخل أفرادها لا يكفي لتلبية أبسط احتياجاتهم من مأكل ومشرب وعلاج وسكن، فضلا عن العمالة غير المنتظمة والعمال باليومية الذين تضاعفت معاناتهم وبلغت مرحلة غير مسبوقة.

وأضافت السعيد في سؤالها للحكومة "هل سنترك التحكم الكامل في الأسعار بالأسواق دون رقيب أو ضابط؟.. أين دور الدولة في الاهتمام بالمواطن؟".

وشددت النائبة على أن المواطن يكد ويعاني ولابد من تحرك للدولة وحكومتها لضبط الأسواق ووضع حد للغلاء اليومي.

وطلبت النائبة الرد مكتوبا من الحكومة متمثلة في رئيس وزرائها ووزير التموين.

هذا وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة.

RT - القاهرة - ناصر حاتم

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا