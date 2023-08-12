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السيسي يستضيف غدا قمة عربية ثلاثية

أخبار العالم العربي

السيسي يستضيف غدا قمة عربية ثلاثية
Globallookpress
القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية في القاهرة في 17 يناير 2023
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يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مصر غدا الأحد في زيارة رسمية بدعوة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية.

أفاد بذلك اليوم السبت سفير دولة فلسطين في القاهرة دياب اللوح، مشيرا إلى أن لقاء قمة ثلاثية سيجمع الرئيسين عباس والسيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في مدينة العلمين، "تجسيدا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية ولتوحيد الرؤى بين القادة الثلاثة للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية".

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وأعرب اللوح عن شكره لمصر والرئيس السيسي، لاستضافة هذه القمة و"مساعيها المقدرة لدعم الشعب الفلسطيني"، كما أعرب عن تقدير فلسطين "للجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك دفاعا عن القدس ومقدساتها".

وكان عباس زار عمان الثلاثاء وعقد اجتماعا مع الملك عبد الله، تناول العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة وآخر التطورات السياسية.

المصدر: RT

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