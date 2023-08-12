الجزائر.. السلطات توقف بث قناة عرضت مشهدا لزواج مثلي

أعلنت السلطات الجزائرية وقف بث إحدى القنوات المحلية، إثر عرضها فيلما سينمائيا تضمن مشهدا لزواج مثلي.

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وأعلنت سلطة ضبط السمعي البصري في البلاد، تعليق جميع البرامج التي تبثها قناة السلام التلفزيونية مؤقتا.

وفي بيان نشره التلفزيون العمومي الجزائري، قالت سلطة ضبط السمعي البصري، إن "السلطة تقرر مؤقتا تعليق جميع البرامج التي تبثها قناة السلام التلفزيونية، وإن القرار جاء على خلفية بث القناة لبرنامج يحتوي على لقطات تتنافى والدين الإسلامي وأخلاق المجتمع الجزائري بطريقة غير مهنية وغير مسؤولة".

وقال البيان إن قناة السلام التلفزيونية قامت ببث هذا البرنامج البارحة عند منتصف الليل.

هـــــــــــام

سلطة ضبط السمعي البصري : السلطة تقرر مؤقتا تعليق جميع البرامج التي تبثها قناة السلام التلفزيونية

القرار جاء على خلفية بث القناة لبرنامج يحتوي على لقطات تتنافى و الدين الإسلامي و أخلاق المجتمع الجزائري بطريقة غير مهنية وغير مسؤولة pic.twitter.com/rGXMwZq9Vm — Télévision Algérienne-التلفزيون العمومي الجزائري (@entv_dz) August 11, 2023

ويعتبر النشاط المثلي غير قانوني في الجزائر ويعاقب عليه القانون بحسب المادة رقم 338 من قانون العقوبات.

المصدر: RT