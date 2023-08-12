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الجزائر.. السلطات توقف بث قناة عرضت مشهدا لزواج مثلي

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الجزائر.. السلطات توقف بث قناة عرضت مشهدا لزواج مثلي
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مشهد يعرض زواج مثليين عبر التلفزيون الجزائري
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أعلنت السلطات الجزائرية وقف بث إحدى القنوات المحلية، إثر عرضها فيلما سينمائيا تضمن مشهدا لزواج مثلي.

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وأعلنت سلطة ضبط السمعي البصري في البلاد، تعليق جميع البرامج التي تبثها قناة السلام التلفزيونية مؤقتا.

وفي بيان نشره التلفزيون العمومي الجزائري، قالت سلطة ضبط السمعي البصري، إن "السلطة تقرر مؤقتا تعليق جميع البرامج التي تبثها قناة السلام التلفزيونية، وإن القرار جاء على خلفية بث القناة لبرنامج يحتوي على لقطات تتنافى والدين الإسلامي وأخلاق المجتمع الجزائري بطريقة غير مهنية وغير مسؤولة".

وقال البيان إن قناة السلام التلفزيونية قامت ببث هذا البرنامج البارحة عند منتصف الليل.

ويعتبر النشاط المثلي غير قانوني في الجزائر ويعاقب عليه القانون بحسب المادة رقم 338 من قانون العقوبات.

 المصدر: RT

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