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إعلام مغربي: تسريب صور منظومة BARAK-MX الإسرائيلية التي حصلت عليها الرباط

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إعلام مغربي: تسريب صور منظومة BARAK-MX الإسرائيلية التي حصلت عليها الرباط
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منظومة BARAK-MX الإسرائيلية
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أفاد موقع "هسبريس" المغربي، بأن تسلم المغرب لنظام الدفاع الجوي الإسرائيلي "BARAK-MX"، أصبح واضحا، بعد نشر صور تداولتها مواقع مهتمة بالشأن العسكري، رغم عدم إعلان الرباط رسميا.

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وقال الموقع إن الصورة المسربة للمنظومة قد تؤكد المعطيات السابقة التي كشفتها صحيفة "هآرتس"، والتي لفتت إلى أن المملكة طلبت رسميا نظام BARAK-MX خلال زيارة بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق إلى الرباط، والتي شهدت توقيع اتفاقية للدفاع.

ونقل الموقع عن عصام لعروسي، مدير البحوث والدراسات في مركز "تريند" للبحوث والاستشارات، قوله إن "المغرب عندما قرر التعاون العسكري مع تل أبيب، فهو قد انطلق من بوابة الواقعية السياسية والأمنية، والتي لا يمكن أن تنكر التفوق القوي والمذهل للسلاح الإسرائيلي".

وكانت قناة "i24 News" الإسرائيلية ذكرت الجمعة أن المغرب تسلم أولى شحنات النظام الدفاعي الإسرائيلي "باراك إم إكس" (Barak MX).

وذكرت أن المغرب أصبح واحدا من الدول القليلة التي تمتلك مثل هذه التكنولوجيا المتقدمة وهي تخطو خطوة أخرى في استراتيجيتها لتحديث ترسانتها الدفاعية.

وأفادت القناة العبرية بأن المغرب بدأ استلام أول الشحنات من النظام الدفاعي الإسرائيلي "باراك إم إكس" (Barak MX) خلال الصيف.

المصدر: هسبريس

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