إعلام مغربي: تسريب صور منظومة BARAK-MX الإسرائيلية التي حصلت عليها الرباط

أفاد موقع "هسبريس" المغربي، بأن تسلم المغرب لنظام الدفاع الجوي الإسرائيلي "BARAK-MX"، أصبح واضحا، بعد نشر صور تداولتها مواقع مهتمة بالشأن العسكري، رغم عدم إعلان الرباط رسميا.

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وقال الموقع إن الصورة المسربة للمنظومة قد تؤكد المعطيات السابقة التي كشفتها صحيفة "هآرتس"، والتي لفتت إلى أن المملكة طلبت رسميا نظام BARAK-MX خلال زيارة بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق إلى الرباط، والتي شهدت توقيع اتفاقية للدفاع.

#breakings : Barak-MX long range Air Defense system has been delivered to Morocco pic.twitter.com/ZLOn3S8Mda — Anas Sh (@anass004e) August 10, 2023

• نشرت شركة IAI الاسرائيلية 🇮🇱 صورة لأحد أجزاء منظومة BARAK-MX للدفاع الجوي بعيد المدى ملتقطة في المغرب 🇲🇦

• المنظومة بتمويه القوات المسلحة الملكية المغربية

• النسخة المغربية هي MX الأحداث والأكثر تطورًا، و تستطيع اطلاق انماط متعددة من الصواريخ ابتداءا من 35 كم حتى 150 كم pic.twitter.com/4PkE7DN2U6 — الدفاع العربي Defense Arab (@defensearab) August 11, 2023

ونقل الموقع عن عصام لعروسي، مدير البحوث والدراسات في مركز "تريند" للبحوث والاستشارات، قوله إن "المغرب عندما قرر التعاون العسكري مع تل أبيب، فهو قد انطلق من بوابة الواقعية السياسية والأمنية، والتي لا يمكن أن تنكر التفوق القوي والمذهل للسلاح الإسرائيلي".

وكانت قناة "i24 News" الإسرائيلية ذكرت الجمعة أن المغرب تسلم أولى شحنات النظام الدفاعي الإسرائيلي "باراك إم إكس" (Barak MX).

وذكرت أن المغرب أصبح واحدا من الدول القليلة التي تمتلك مثل هذه التكنولوجيا المتقدمة وهي تخطو خطوة أخرى في استراتيجيتها لتحديث ترسانتها الدفاعية.

وأفادت القناة العبرية بأن المغرب بدأ استلام أول الشحنات من النظام الدفاعي الإسرائيلي "باراك إم إكس" (Barak MX) خلال الصيف.

المصدر: هسبريس