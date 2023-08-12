الإمارات.. إجراءات طوارئ جديدة لمواجهة سوء الأحوال الجوية

حذرت وزارة الداخلية الإماراتية من الاقتراب من مجاري السيول والأودية وتجمعات المياه في حالات تقلب الطقس وشدة الأمطار والرياح، وأعلنت تغليظ العقوبة للمخالفين.

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وشدد مجلس المرور الاتحادي العقوبة على المخالفين من ضمن الإجراءات الوقائية التي تتعلق بالتصرف الآمن خلال أوقات الطوارئ وحالات الجو الشديدة.

وأكد استحداث مادة جديدة وهي مخالفة "دخول الأودية أثناء جريانها، أيا كان مستوى خطورتها" وغرامتها 2000 درهم و23 نقطة مرورية إلى جانب حجز المركبة 60 يوما.

كما شدد عقوبة "التجمهر بالقرب من أماكن الأودية والسيول والسدود خلال الأجواء الماطرة"، وذلك بالغرامة 1000 درهم و6 نقاط مرورية تضاف لملف السائق.

وشهدت العديد من مناطق دولة الإمارات العربية المتحدة تساقط أمطار طوفانية، حيث أدت إلى تشكل السيول التي غمرت شوارع رئيسية في العديد من المدن.

ودعت وزارة الداخلية في ضوء تقلب أحوال الطقس وشدة الأمطار والرياح التي شهدتها بعض مناطق الدولة أخيرا، إلى اتباع 6 إرشادات، هي الحرص على الاستماع لنشرات الطقس، واتباع النصائح والإرشادات من الجهات المعنية، وتفقد المركبة وصلاحية الأضواء ومساحات الزجاج والإطارات، وقيادة المركبة بهدوء وحذر، وتجنب السرعة، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية وتجمعات المياه.

المصدر: الإمارات اليوم