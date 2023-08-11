المغرب.. السجن النافذ وغرامة مالية لنائب برلماني في قضية "تذاكر مونديال قطر"

قضت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء في المغرب، بالحكم بالسجن النافذ في حق المتورطين في قضية التلاعب في تذاكر مونديال قطر 2022.

وأصدر القضاء حكما بحبس النائب بالبرلمان المغربي ورئيس فريق "أولمبيك آسفي" الحيداوي سنة ونصف السنة وغرامة قدرها 2000 درهم.

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كما صدر حكم بالسجن النافذ 10 أشهر نافذة وغرامة قدرها 1000 درهم بحق الصحفي بإذاعة "راديو مارس"، عادل العماري، حسبما ذكره موقع "Rue 20" المغربي.

وكان محامي رئيس فريق "أولمبيك آسفي" محمد الحيداوي المسجون على خلفية قضية التلاعب في تذاكر مونديال قطر، قد أعرب عن استغرابه من عدم تمتع موكله بالسراح المؤقت.

وقال محامي الحيداوي إن لدى موكله كافة ضمانات الحضور كونه نائبا برلمانيا ويملك ثالث أكبر شركة مصدرة للأسماك إلى الخارج ويبلغ حجم معاملاتها 22 مليارا، بالإضافة لكونه رئيسا لفريق كرة قدم.

وأضاف أن الحيداوي معروف بأعماله الاجتماعية في إقليم آسفي وله كل الضمانات الكافية لمتابعته في حالة سراح.

واعتبر محامي الحيداوي أن موجبات الاعتقال الاحتياطي في حق الحيداوي والتهم الموجهة له غير ثابتة في حقه.

المصدر: موقع "Rue 20" المغربي