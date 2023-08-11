تونس.. إعادة تهيئة مجسّم "رأس أنجلة" وتجديده (صورة)

أفادت وسائل إعلام تونسية يوم الجمعة، باستعمال أشغال تهيئة وتجديد المجسم الإشهاري والسياحي والترويجي لأقصى نقطة في قارة إفريقيا بمنطقة راس أنجلة بمعتمدية بنزرت الجنوبية.

ودعا معتمد بنزرت الجنوبية فيصل العجمي، مختلف المكونات المجتمعية إلى الحفاظ على المعلم والمجسم والعمل على تثمينه كنقطة جذب سياحية محلية وجهوية ووطنية ولاسيما عالمية.

وتعرض المجسم إلى عملية تخريب من قبل مجهولين في حركة شجبتها جميع المكونات الرسمية والمجتمعية باعتبارها طالت موقعا بات منذ سنة 2014 تاريخ إنجازه عنوانا دوليا وعالميا لمنطقة راس أنجلة البحرية ولولاية بنزرت وللبلاد التونسية عامة ومزارا من قبل الجميع من الداخل والخارج لالتقاط الصور التذكارية باعتباره أقصى نقطة في قارة إفريقيا.

جدير بالذكر أن السلطات فتحت تحقيقا إثر الاعتداء الذي طال المجسم الرمز لأقصى نقطة في قارة إفريقيا بمنطقة راس أنجلة بمعتمدية بنزرت الجنوبية.

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المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء