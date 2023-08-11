الجزائر.. تعليق بث قناة تلفزيونية بعد بثها برنامجا يتنافى مع الدين الإسلامي والأخلاق

أقرت سُلطة ضبط السمعي البصري الجزائرية تعليق برامج قناة "السلام" مؤقتا بعد بثها برنامجا فيه لقطات تتنافى مع الدين الإسلامي، وأخلاق المجتمع الجزائري وبطريقة غير مهنية ولا مسؤولة.

وأشارت "ضبط السمعي البصري" اليوم الجمعة إلى أن قرار التعليق جاء بعد بث البرنامج يوم أمس عند منتصف الليل.

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وذكرت أن هذا القرار يُعتبر ساريا ابتداء من تاريخ صدور هذا البيان وإلى غاية البت في القرار النهائي الخاص بهذا الموضوع.

من جهته، ذكر موقع "أوراس" أن محتوى الفيديو الذي جاء القرار على إثره كان يتضمن مشاهد تشجّع على "المثلية الجنسية".

المصدر: النهار أونلاين