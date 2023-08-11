مليء بالكذب والادعاءات.. إعلامي مصري يرد بعنف على تقرير "فورين بوليسي" عن مصر (فيديو)

انتقد الإعلامي المصري، مصطفى بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار" ‏عبر قناة "صدى البلد"، تقريرا نشرته صحيفة "فورين بوليسي" الأمريكية عن مصر.

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و‏قال مصطفى بكري إن تقرير "فورين بوليسي" عن مصر مليء بالافتراءات والكذب والتحوير والمعلومات الخاطئة التي تصور أن كل الإنجازات التي حدثت في مصر مجرد "شو" سياسي.

‏وأضاف بكري أنهم لم يشاهدوا الإنجازات التي حدثت والطرق والكباري والمصانع والزراعات التي تتم.

وأشار إلى أن هذا التقرير ادعى أن العاصمة الإدارية كلفت ميزانية الدولة المصرية 45 مليار دولار وأن هذا ألقى بمزيد من الديون على الشعب المصري، مؤكدا أن كافة الوقائع على الأرض تؤكد عكس ذلك.

وأوضح أن العاصمة الإدارية لم تكلف الموازنة العامة مليما واحدا وإنما جاءت من خلال بيع الأراضي ومشاركة الشركات الوطنية للقوات المسلحة.

وكانت RT قد رصدت من داخل العاصمة الإدارية الجديدة مدينة ثقافية عالمية تم تنفيذها على أرض مصر، والتي ستكون منبرا للفن والثقافة للعالم ككل خلال الفترة المقبلة.

كما رصدت RT لقطات من داخل مبنى مجلس النواب المصري الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، وهي أول لقطات مصورة في مقطع فيديو تعرض من داخل المجلس.

المصدر: "صدى البلد" المصري +RT