إعلامي مصري يعلق على "شائعات" تلاحق الوزيرة المشاط بعد تعيينها في "أبو ظبي الإسلامي"

دافع الإعلامي المصري مصطفى بكري، عن وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، مبينا أن الشائعات تستهدفها للنيل منها، مؤكدا أنها لا تتقاضى مرتبا شهريا بالدولار من بنك "أبو ظبي الإسلامي".

وقال الإعلامي بكري في تصريحات تلفزيونية: "وزيرة التعاون الدولي لا تحصل على راتب شهري بالدولار من بنك أبو ظبي الإسلامي، ولكن قد يكون لها مكافأة سنوية بالجنيه المصري".

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ومن المعروف أنه في وقت سابق، أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي في جمهورية مصر، موافقة رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لوزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، في الجمع بين منصبها وعضوية مجلس إدارة المصرف كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل).

من جهته، أوضح المصرف في بيان للبورصة المصرية، أنه سيتم عرض التعيين على الجمعية العامة العادية لمصرف "أبو ظبي الإسلامي- مصر" في أول اجتماع قادم لها وفقا للمادة 20 من النظام الأساسي للمصرف.

هذا ويعد المصرف المذكور واحدا من 3 بنوك إسلامية تقدّم خدماتها المصرفية في القطاع المصرفي المصري وفق مبادئ الشريعة الإسلامية.

هذا وقد تقدم عضو مجلس النواب المصري، محمد الصمودي، بسؤال للحكومة المصرية حول مدى ملاءمة قرار تعيين الوزيرة، رانيا المشاط، في مجلس إدارة البنك الخليجي، لأحكام القانون والدستور.

وذهب الصمودي في تصريحاته قائلا: "وبناء عليه فإن جمع الوزيرة رانيا المشاط بين منصبها الحكومي كوزيرة تتقاضى راتبا من مال الشعب، وبين منصب في بنك خليجي بالدولار، يشكل مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطة التنفيذية والوظيفية ويتعارض مع فكرة الدولة الرشيدة والجمهورية الجديدة التي ننشدها".

المصدر: القاهرة 24 + المصري اليوم