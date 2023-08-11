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المغرب.. فنانة أمازيغية شهيرة تتعرض لحادث سير مروع (صور)

أخبار العالم العربي

المغرب.. فنانة أمازيغية شهيرة تتعرض لحادث سير مروع (صور)
Legion-Media
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ذكرت وسائل إعلام مغربية، يوم الجمعة، أن الفنانة الأمازيغية المعروفة إيمان الحاجب تعرضت لحادث سير مروع صباح اليوم بطريق أداروش بالضبط بمنطقة بوشبل قرب مدينة مريرت.

وقال موقع "Rue 20" المغربي نقلا عن مصادر محلية إنه تم نقل الفنانة على وجه السرعة لمستشفى مريرت لتلقي الإسعافات الأولية.

وأفاد المصادر بأن حالتها الصحية مستقرة وتستجيب للعلاج ولا تدعو للقلق.

وأشار موقع "أخبارنا المغربية" إلى أنه ووفق رواية شهود عيان، كانت الفنانة الأمازيغية تقود سيارتها بسرعة قبل أن تخرج عن الطريق.

المغرب.. فنانة أمازيغية شهيرة تتعرض لحادث سير مروع (صور)
/ Youtube
المغرب.. فنانة أمازيغية شهيرة تتعرض لحادث سير مروع (صور)
/ Rue 20

المغرب.. فنانة أمازيغية شهيرة تتعرض لحادث سير مروع (صور)
/ Rue 20
المغرب.. فنانة أمازيغية شهيرة تتعرض لحادث سير مروع (صور)
/ Rue 20

المصدر: وسائل إعلام مغربية

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