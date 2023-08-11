رئيس مجلس النواب اللبناني: تجاوزنا "قطوعا كبيرا" في الكحالة

قالت أوساط قريبة من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إن لبنان تجاوز "مصيبة كبيرة" في الكحالة، بعد انقلاب شاحنة محملة بالأسلحة تابعة لحزب الله، ما أثار توترا في المنطقة.

ونقلت صحيفة "الجمهورية" عن أوساط بري، إشارتها إلى أن الأخير أكد أن لبنان تجاوز قطوعا كبيرا" في الكحالة.

وأشارت أوساط سياسية واسعة الإطلاع عبر الصحيفة إلى أن "ما حصل في الكحالة وما تلاه من استثمار سياسي وطائفي هو نتاج نزق بعض الأطراف الداخلية والتنافس على الاستقطاب والشعبوية".

ولفتت إلى أن "المزايدات بين بعض القوى الحزبية كادت تؤدي إلى فتنة لا تحمد عقباها" مشددة على أن "المرحلة الحرجة تتطلب التحلي بأعلى درجات الحكمة".

ورأى مصدر سياسي أن "ما حصل في الكحالة ليس غريبا فالبلد منقسم وهناك من لا يضيع أي فرصة للانقضاض على حزب الله وسلاحه فكيف إذا أتت هذه الفرصة اليه على البارد قبل أن يحولها نارا".

وعما إذا كان قائد الجيش هو الذي تأثر بهذا الحادث سلبا أو إيجابا قال المصدر: "لا مقياس لفرص نجاحه على هذا الأمر لأن المعركة الرئاسية لا تصرف على كوع وباتت أبعد بكثير، ومن يقول غير ذلك إنما يبسّط الأمور".

وأعلن الجيش في بيان يوم أمس أنه "بتاريخ 9 أغسطس الجاري، ولدى انقلاب شاحنة تحمل ذخائر على طريق عام الكحالة، حصل إشكال بين مرافقي الشاحنة والأهالي ما أدى إلى سقوط قتيلين".

وأفاد بأنه "تم نقل حمولة الشاحنة إلى أحد المراكز العسكرية، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص".

المصدر: "الجمهورية" + RT