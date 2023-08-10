تونس.. تدهور الوضع الصحي لوزير سابق في سجن احتجازه

قالت "جبهة الخلاص الوطني" في تونس مساء يوم الخميس إن الوضع الصحي لوزير الاستثمار والتعاون الدولي الأسبق رياض بالطيب تدهورت في سجن إيقافه بالمسعدين.

وقالت الجبهة في بيان اطلعت عليه RT "على ضوء ما أعلنته هيئة الدّفاع عن الوزير الأسبق رياض بالطيب من تدهور لوضعه الصحي في سجن إيقافه بالمسعدين، تعلن الجبهة عن انشغالها الشديد لتواتر المعلومات حول سوء ظروف إقامة المعتقلين السياسيين وتدهور صحّة بعضهم".

وأضافت "إذ تجدد مطالبتها بالإفراج الفوري عنهم وطيّ صفحة القضايا الكيدية والمحاكمات السياسية، فإنها تدعو لضمان سلامتهم الجسدية والمعنوية وتطالب الهيئة العامة للسجون والإصلاح بضمان العناية الصحية المتناسبة مع ما يشكو منه المعتقل السياسي رياض بالطيب من أمراض متعددة تفاقمت جراء ظروف الاعتقال القاسية وتهاون إدارة سجن المسعدين في الرعاية الصحية الكافية".

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الدفاع عن الناشط السياسي والوزير الأسبق رياض بالطيب الموقوف بسجن المسعدين، أن وضعيته الصحية قد تدهورت بشكل متسارع.

وأضافت في بيان أن رياض بالطيب "يعاني من أمراض مزمنة منها السكري وأمراض القلب والشرايين والقصور الكلوي وقد خضع لحمية غذائية بتوصية من طبيب السجن لمدة 4 أشهر قبل أن تقوم إدارة السجن بقطعها تعسفيا خلافا لتوصيات طبيب السجن".

ودعت هيئة الدفاع إدارة السجن إلى احترام التزاماتها القانونية بتوفير الرعاية الصحية للموقوفين تحت إشرافها، منبهة للتدهور الملحوظ لصحة بالطيب من خلال ظهور عدة أعراض خطيرة استوجبت نقله إلى المستشفى، وفق البيان ذاته.

المصدر: RT