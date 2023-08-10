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حميميم: مقاتلات وطائرات مسيرة تابعة للتحالف الأمريكي انتهكت الأجواء السورية 18 مرة في يوم واحد

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حميميم: مقاتلات وطائرات مسيرة تابعة للتحالف الأمريكي انتهكت الأجواء السورية 18 مرة في يوم واحد
Legion-Media
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قال الأدميرال فاديم كوليت أن مقاتلات وطائرات مسيرة تابعة لما يسمى بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة خرقت المجال الجوي السوري 18 مرة في يوم واحد.

وقال الجنرال كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا إن منطقة التنف سجلت في يوم واحد 18 اختراقا للمجال الجوي السوري، وذلك بثلاثة أزواج من مقاتلات F-16، تبعتها أربعة أزواج من مقاتلات F-35، وزوج واحد من مقاتلات تايفون، وطائرتان مسيرتان متعددتا الأغراض من طراز MQ-1C.

وفي وقت سابق، اقتربت طائرتان مسيرتان من طراز MQ-9 و LEAP تابعة لـ "التحالف" الدولي بقيادة الولايات المتحدة، بشكل خطير من طائرة Su-35 تابعة للقوات الجوية الروسية في سماء سوريا.

المصدر: RT

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