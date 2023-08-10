عضو مجلس السيادة السوداني السابق: تعدد المبادرات الدولية يعرقل الوصول إلى هدنة

قال عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني السابق والقيادي بقوى الحرية والتغيير محمد الفكي سليمان، إن تعدد المبادرات الدولية يعرقل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السودان.

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وأضاف محمد الفكي سليمان أن قوى الحرية والتغيير تدعم استئناف مسار جدة وصولا لوقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات الإنسانية.

وصرح بأن الحرب فرضت واقعا جديدا، مشيرا إلى أن الوصول إلى جيش سوداني مهني واحد صار أكثر تعقيدا.

وذكر أن الحديث عن قضاء أحد طرفي الصراع على الآخر غير مسؤول ولن يُفضي إلى حل.

وشدد على أن توسيع القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري ضرورة لتأسيس مرحلة ما بعد الحرب.

المصدر: RT