الحكومة المصرية تحذر المواطنين من الإسراف في استخدام المياه

وجه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري نصائح للمواطنين بشأن ترشيد استخدام المياه في المنازل، مؤكدا أن الماء هو أصل الحياة، والحفاظ عليه أحد الواجبات الأساسية.

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وأضاف المركز خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: من المهم والضروري ترشيد استهلاك المياه في المجالات كلها، وهناك الكثير نستطيع فعله في منازلنا من أجل الحفاظ على هذا المورد المهم، خاصة وأن شح المياه العذبة أصبح قضية تؤرق العالم كله.

وأشار المركز إلى أن 24 لتر مياه تهدر يوميا عند وجود تسريب في الصنبور، وترفع الاستهلاك إلى 720 لترا شهريا للفرد، وارتفاع قيمة فواتير المياه والدخول في شرائح محاسبية أعلى.

وتابع: السيفون التالف يتسبب في إهدار 1440 لتر يوميا وزيادة الاستهلاك الشهري إلى 43 ألف لتر، وارتفاع فاتورة الكهرباء نظرا لاستمرار ضخ الموتور للمياه لملء خزان المرحاض (السيفون).

المصدر: RT