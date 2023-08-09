بعد اختطافهن.. إعدام سعودي متهم باغتصاب عدة نساء

أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا (إعدام) بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، بعدما توبع بالاعتداء الجنسي على عدة نساء بالقوة بعد اختطافهن.

وقالت وزارة الداخلية في بيانها: "أقدم محمد بن عقيل بن عيسى القرني - سعودي الجنسية - على خطف عدة نساء والذهاب بهن إلى مكان منزو عن الأنظار ويتعذر به الغوث، وفعل الفاحشة بهن بالقوة".

وأضاف البيان: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جرائمه، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه".

وتابعت الوزارة في بيانها: "قد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرا بالجاني محمد بن عقيل بن عيسى القرني - سعودي الجنسية - يوم الثلاثاء بتاريخ 21 محرم 1445 هجري الموافق 08 أغسطس 2023، بالمنطقة الشرقية".

المصدر: "واس"