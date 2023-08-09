الإمارات تعلن عن انطلاق مناورات جوية مشتركة مع الصين

أعلنت قيادة القوات الجوية بوزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن انطلاق تمرين "درع الصقر 2023" مع القوات الجوية الصينية.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في منشورعلى حسابها في منصة "إكس": "أعلنت قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بوزارة الدفاع عن انطلاق تمرين درع الصقر 2023 المشترك مع القوات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الوطني لجمهورية الصين الشعبية".

وأضافت الوزارة: "حيث يأتي هذا التدريب بهدف تبادل الخبرات ورفع الكفاءة العملياتية لدى منتسبي وزارة الدفاع في البلدين الصديقين".

أعلنت قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بوزارة الدفاع عن انطلاق تمرين #درع_الصقر_2023 المشترك مع القوات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الوطني لجمهورية #الصين الشعبية، حيث يأتي هذا التدريب بهدف تبادل الخبرات ورفع الكفاءة العملياتية لدى منتسبي #وزارة_الدفاع في البلدين الصديقين. — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) August 9, 2023

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن الصين والإمارات ستجريان تدريبا مشتركا للقوات الجوية في شهر أغسطس.

المصدر: RT