مصر.. النائب مصطفى بكري يدافع عن رئيس المخابرات العامة الأسبق: موجود في الساحل الشمالي

علق الإعلامي والبرلماني المصري، مصطفى بكري، على الأنباء المتداولة حول مغادرة مدير المخابرات العامة الأسبق، اللواء مراد موافي، مصر برفقة عائلته وبحوزته مبلغ من المال.

وعلى حسابه في منصة "إكس"، دافع مصطفى بكري عن اللواء مراد موافي قائلا: "اللواء مراد موافي، مدير المخابرات العامه الأسبق، شخصيه وطنية محترمة.. لعب دورا مهما في كشف الخونة ومكافحة الإرهاب.. وأبعده مرسي (الرئيس المصري الراحل محمد مرسي) من منصبه، بعد أن أعلن أنه حذر من حادث رفح قبل وقوعه، إلا أن أحدا لم يستمع إلى تحذيراته".

وأضاف بكري: "أقول للواء موافي الشريف، النزيه، لاتهتم كثيرا بأصوات الكذب والضلال، هم يسعون إلى التشويه والانتقام من كل الشرفاء والمخلصين لهذا الوطن".

اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامه الأسبق شخصيه وطنيه محترمه . لعب دورا مهما في كشف الخونه ومكافحة الإرهاب . وأبعده مرسي من منصبه بعد أن أعلن أنه حذر من حادث رفح قبل وقوعه ، إلا أن أحدا لم يستمع إلي تحذيراته . أقول للواء موافي الشريف ، النزيه ، لاتهتم كثيرا بأصوات الكذب… — مصطفى بكري (@BakryMP) August 8, 2023

وكتب بكري في تغريدة أخرى: "أقول للأغبياء الذين يروجون الروايات الكاذبة عن الوطني الشريف اللواء مراد موافي.. إنه موجود في الساحل الشمالي في مصر، وقد تحدثت معه منذ قليل.. الكذب عمره قصير، ولكننا تعودنا الكذب من هؤلاء المضللين".

أقول للأغبياء الذين يروجون الروايات الكاذبه عن الوطني الشريف اللواء مراد موافي . إنه موجود في الساحل الشمالي في مصر ، وقد تحدثت معه منذ قليل . الكذب عمره قصير ، ولكننا تعودنا الكذب من هؤلاء المضللين — مصطفى بكري (@BakryMP) August 8, 2023

المصدر: RT