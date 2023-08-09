انقطاع واسع للكهرباء في ليبيا
تشهد مدن ومناطق مختلفة في ليبيا انقطاعات واسعة في الشبكة الكهربائية، بسبب تجربة تجريها شركة "سيمنز" الألمانية.
وقالت الشركة العامة للكهرباء في منشور على "فيسبوك": " تجارب فنية لشحن أحد دوائر جنوب طرابلس الجديدة سعة 400 ك.ف ، رفقة شركة سيمنس الألمانية بالتحديد بمنطقة جنزور وسيعود التيار الكهربائي فور الانتهاء من هذه التجارب".
وقد انتقد مغردون على منصة X (تويتر سابقا) انقطاع الكهرباء وكتب أحد الأشخاص: "الله يرزينا فيك يا شركة سيمنس ماحد قالك محتاجين محطة كهرباء جديدة رجعولنا الكهرباء على غرب ليبيا من غير جو عاد".
موظفي شركة الكهرباء على من تكذب وانت حياتك كلها شركة سيمنس يا كذاب— Reemassmee🦋🇱🇾 (@Reemassmee) August 9, 2023
الله يرزينا فيك يا شركة سيمنس ماحد قالك محتاجين محطة كهرباء جديدة رجعولنا الكهرباء على غرب ليبيا من غير جو عاد
ليك ربع ساعة قاطعة الكهرباء واحني هالمسلسل سكرنا كتابه عاد خلاص
شركة كهرباء ليبيا بدل ما تبيعو صفقة مولدات يا حمار بيعو اجهزة تصنيع بيتكوين اقل شي نتعلمو حاجة فيها فايدة يا بهيم انت وياه— Reemassmee🦋🇱🇾 (@Reemassmee) August 9, 2023
علاش تقطع فالكهرباء حتى تبيع مولد ماعنداش فايدة يا حمار بيع حاجة فيها فايدة واحني علينا نشتغلو ولا يهمك انى جاهزة نتعلم اي شي مش مهم
وكتب آخر: "بسبب شحن محول في جنزور ليبيـا بالكامل من غير كهرباء".
بسبب شحن محول في جنزور— وادي دينـــار (@wady_dynar) August 9, 2023
ليبيـا بالكامل من غير كهرباء
🤔🤔
في شئ pic.twitter.com/CfRuHvZiLG
فيه اللي قالو حتى الشرق!— Farah El.zayat فَرح (@farahibz86) August 9, 2023
توا ريت حد كاتب خبر هذا..
مش بلاك اوت … يشحنوا في محطة جديدة بتخش للخدمة على الشبكة . محطة جنزور تقريباً . كملوها واشوي ويرجع الضي .
المصدر: RT