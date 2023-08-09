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انقطاع واسع للكهرباء في ليبيا

أخبار العالم العربي

انقطاع واسع للكهرباء في ليبيا
AFP
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تشهد مدن ومناطق مختلفة في ليبيا انقطاعات واسعة في الشبكة الكهربائية، بسبب تجربة تجريها شركة "سيمنز" الألمانية.

وقالت الشركة العامة للكهرباء في منشور على "فيسبوك": " تجارب فنية لشحن أحد دوائر جنوب طرابلس الجديدة سعة 400 ك.ف ، رفقة شركة سيمنس الألمانية بالتحديد بمنطقة جنزور وسيعود التيار الكهربائي فور الانتهاء من هذه التجارب".

وقد انتقد مغردون على منصة X (تويتر سابقا) انقطاع الكهرباء وكتب أحد الأشخاص: "الله يرزينا فيك يا شركة سيمنس ماحد قالك محتاجين محطة كهرباء جديدة رجعولنا الكهرباء على غرب ليبيا من غير جو عاد".

وكتب آخر: "بسبب شحن محول في جنزور ليبيـا بالكامل من غير كهرباء".

المصدر: RT

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