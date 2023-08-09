تأكيدا لما نشرته RT حزب السوداني يعلن عدم مشاركته في انتخابات مجالس المحافظات

أعلن تيار الفراتين بقيادة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، عدم مشاركته في انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في الثامن عشر من ديسمبر المقبل.

وذكر في بيان صحفي: "إيمانا منا بترسيخ الديمقراطية في بلدنا الحبيب، ومع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات المقررة نهاية العام الجاري، ومن أجل تعزيز مبدأ التداول السلمي للسلطة، واستدامة منجز الاستقرار السياسي، الذي تحقق بإرادة شعبنا العراقي، وقواتنا المسلحة البطلة بكل صنوفها، ومع التحضيرات لهذا الاستحقاق، يجد تيار الفراتين ضرورة أن يوضح للجمهور نقطتين أساسيتين".

وأضاف أن "تيار الفراتين، بوصفه تيارا سياسيا عراقيا تولى أمينه العام محمد شياع السوداني مسؤولية وطنية وتاريخية في إدارة دفة السلطة التنفيذية، يرى عدم مشاركته بهذه الانتخابات هو الخيار الأصوب، وذلك من أجل تعضيد جهود الحكومة في إنجاح الانتخابات وأن التيار اختار خلال هذه المرحلة أن يتفرغ للعمل الجماهيري النوعي، ويركز جهوده على دعم المسارات الإصلاحية والتصحيحية والأولويات الخدمية التي اختطها البرنامج الحكومي".

وأشار إلى أن "النأي عن التنافس الانتخابي، يعني كذلك عدم المشاركة في قائمة (ظل) أو ما شاكل ذلك، والامتناع عن دعم تشكيل أي حزب أو مسمى سياسي آخر، وهذا يأتي حرصا من تيار الفراتين وأمينه العام وشخوصه على عدم الدخول طرفا سياسيا في هذا الاستحقاق، وهو ما سيجعلنا أقدر على دعم خطوات الحكومة في التهيئة لانتخابات نزيهة وعادلة، تلاقي قناعات الناس، وتعبر ديمقراطيا عن قراراتهم".

وتابع التيار: "مثلما سيقتصر دور محمد شياع السوداني رئيسا للحكومة، على توفير أقصى ما يمكن للجهاز التنفيذي أن يقدمه لنجاح الانتخابات وحمايتها، فإن تيارنا لن يكون بعيدا عن هذا الهدف".

وفي يوليو الماضي كشف مصدر مقرب من رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني لـRT عدم مشاركة تيار الفراتين التابع له في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.



المصدر: RT