فرغلي يكشف عن تدخل عادل إمام ونجيب محفوظ لتخفيف حكم الإعدام عن الأنصاري

كشف خبير في الحركات الإسلامية أن مؤسس تنظيم "الفنية العسكرية" في مصر، صالح سرية، اقترح إنشاء الجماعة على القيادية، زينب الغزالي، ومرشد "الإخوان" الأسبق، حسن الهضيبي، فلم يرفضا.

وخلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، أوضح الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، ماهر فرغلي، أن "الشيخ طلال الأنصاري قال ذلك في مذكراته، وقال إنه عندما حدثت مواجهة بينه وبين زينب الغزالي في التحقيقات، ضربته على وجهه، وقالت له.. أنت مش راجل".

ويعتبر الشيخ طلال الأنصاري، أحد أعضاء التنظيم الإسلامي السري، الذي شكلته جماعة "الإخوان" للقيام بانقلاب عسكري والوصول للحكم في عام 1974، وهي القضية الشهيرة والمعروفة إعلاميا "بانقلاب الفنية العسكرية".

وأضاف فرغلي: "حسن السحيمي، انشق عن "الفنية العسكرية"، وطلال الأنصاري تحول لجماعة تكفير تبع شكري مصطفى، وعندما استدعي شكري، كان من ضمن شروطه الإفراج عن طلال الأنصاري".

وأشار فرغلي إلى أن الفنان عادل إمام والكاتب نجيب محفوظ، توسطا لتخفيف حكم الإعدام على طلال الأنصاري.

المصدر: "الأسبوع"