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السعودية.. إدارة المرور تصدر تحذيرات بخصوص فصل الصيف

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السعودية.. إدارة المرور تصدر تحذيرات بخصوص فصل الصيف
Sputnik
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حذرت الإدارة العامة للمرور في السعودية المواطنين من ترك الأغراض والمواد المتفاعلة مع الحرارة في السيارات، في ظل موجة الحر الشديد.

وعلى حسابها في منصة "إكس"، شددت الإدارة العامة للمرور على ضرورة "التأكد من خلو المركبة من المواد القابلة للتفاعل مع الحرارة في فصل الصيف".

وأوضحت أن "ذلك يشمل العبوات المضغوطة وزجاجات العطور وأسطوانات الغاز والبطاريات وبنوك الطاقة والأجهزة المحمولة والهواتف والولاعة".

المصدر: RT

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