الرئيس الإماراتي يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي ويبحثان عددا من القضايا

استقبل الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، اليوم الثلاثاء، مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، بقصر الشاطئ في أبو ظبي.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن الطرفين بحثا خلال اللقاء العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وسبل تعزيز شراكتهما في مختلف الجوانب التي تخدم مصالحهما المشتركة.

وتناول اللقاء عددا من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والعمل المشترك لدعم السلام وترسيخ الاستقرار فيها، لما فيه مصلحة جميع شعوبها ودولها.

وحضر اللقاء ولي عهد أبو ظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد، ونائب حاكم إمارة أبو ظبي، الشيخ طحنون بن زايد، ووزير الخارجية، الشيخ عبد الله بن زايد، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد، ومستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، ووزير الاستثمار، محمد حسن السويدي، ورئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، علي سعيد النيادي، والسفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، ومندوبة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة لانا نسيبة.

المصدر: "وام"