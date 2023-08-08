الخارجية الفلسطينية: إطلاق سراح مستوطن متهم بقتل الشاب قصي يشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، قرار المحكمة الإسرائيلية بإطلاق سراح أحد المتهمين بقتل الشاب قصي جمال معطان، مؤكدة أن ذلك يشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم.

ودانت الوزارة قرار المحكمة الإسرائيلية بإطلاق سراح المتهم، اليشع ياردو، الذي أوقفته الشرطة الإسرائيلية كأحد المشتبه بهما في قتل الشاب قصي معطان بقرية برقة بالقرب من رام الله، فيما اكتفت بإخضاعه للإقامة الجبرية المنزلية، رغم أنه متابع بتهمة اعتدائه وهجومه على بلدة برقة، فضلا عن قيامه بحملات تحريضية علنية على قتل الفلسطينيين والتفاخر بذلك، مثلما أكدت الوزارة.

الخارجية والمغتربين // إطلاق سراح أحد المتهمين بقتل الشهيد قصي يشجع عناصر الارهاب اليهودي على ارتكاب المزيد من الجرائم — State of Palestine - MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) August 8, 2023

واعتبرت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن "هذا القرار استفزازي ويشجع غلاة المتطرفين الإرهابيين من المستوطنين على ارتكاب المزيد من الاعتداءات والهجمات ضد البلدات الفلسطينية ومواطنيها، ويعطي منظمات الإرهاب اليهودي الاستيطانية المزيد من الشعور في الحماية والحصانة".

وأوضحت الوزارة أنها "لا تستغرب من هذا القرار المعتاد من قبل محاكم الاحتلال ومنظومته القضائية التي أثبتت عبر عشرات السنين أنها جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، ولا تصدر قراراتها بناء على أي قانون، وإنما وفقا لمصالح الاستعمار الإسرائيلي والاستيطان".

كما طالبت الوزارة "الدول والمحاكم الدولية والوطنية بعدم إعطاء أي اعتبار لتحقيقات ومحاكم الاحتلال، والشروع الفوري في تحقيقاتها الخاصة بشأن جرائم عناصر الإرهاب من المستوطنين العاملة في الضفة الغربية المحتلة".

إقرأ المزيد

المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية