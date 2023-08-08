 
مباشر

السفارة السعودية تحذر رعايا المملكة في كوريا الجنوبية

أخبار العالم العربي

السفارة السعودية تحذر رعايا المملكة في كوريا الجنوبية
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vtsl

أصدرت السفارة السعودية لدى سيئول، اليوم الثلاثاء، بيانا تحذيريا لرعايا المملكة في كوريا الجنوبية بخصوص إعصار "خانون".

وقالت السفارة في بيانها: "تهيب سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية كوريا بالمواطنين المتواجدين في كوريا بتوخي الحيطة والحذر مع اقتراب إعصار خانون إلى الساحل الجنوبي الشرقي خلال هذا الأسبوع".

وأضافت السفارة في بيانها أنها "تنصحهم باتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية، وفي الحالات الطارئة الاتصال على 00821089626999".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا