السفارة السعودية تحذر رعايا المملكة في كوريا الجنوبية

أصدرت السفارة السعودية لدى سيئول، اليوم الثلاثاء، بيانا تحذيريا لرعايا المملكة في كوريا الجنوبية بخصوص إعصار "خانون".

وقالت السفارة في بيانها: "تهيب سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية كوريا بالمواطنين المتواجدين في كوريا بتوخي الحيطة والحذر مع اقتراب إعصار خانون إلى الساحل الجنوبي الشرقي خلال هذا الأسبوع".

وأضافت السفارة في بيانها أنها "تنصحهم باتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية، وفي الحالات الطارئة الاتصال على 00821089626999".

تهيب سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية كوريا بالمواطنين المتواجدين في كوريا بتوخي الحيطة والحذر مع اقتراب اعصار خانون الى الساحل الجنوبي الشرقي خلال هذا الاسبوع،وتنصحهم بإتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية

وفي الحالات الطارئة الإتصال على: ٠٠٨٢١٠٨٩٦٢٦٩٩٩ — السفارة في سيئول (@KSAembassyKorea) August 8, 2023

المصدر: RT