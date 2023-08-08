الخارجية الفلسطينية تشيد بعزم أستراليا على استخدام مصطلح "الأراضي المحتلة"

أشادت وزارة الخارجية الفلسطينية بموقف الحكومة الأسترالية، الذي أكدت فيه أنها ستبدأ باستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية" في كافة أدبياتها.

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالموقف الأسترالي الذي أعلنت عنه اليوم الثلاثاء، وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، أمام البرلمان الأسترالي، حيث أكدت فيه أن الحكومة الأسترالية ستبدأ باستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية" في كافة أدبياتها، بالإضافة إلى اعتبار المستعمرات الإسرائيلية غير قانونية حسب القانون الدولي.

وأكدت الوزارة أنها تنظر بإيجابية إلى هذا التطور المهم في الموقف الأسترالي الملتزم بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والداعم للجهود الدولية الرامية لإحياء عملية السلام وفقا لمرجعيات السلام الدولية، وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين.

وأوضحت أن دولة فلسطين لا زالت تنتظر من الحكومة الأسترالية أن تعمل على تنفيذ قرارات مؤتمر حزب العمال الحاكم، الذي طلب من حكومته الاعتراف بدولة فلسطين دون تأخير أو تردد.

وأضافت الوزارة أنها "تأمل من وزيرة الخارجية والحكومة الأسترالية سرعة اتخاذ هذا القرار انسجاما مع القانون الدولي والشرعية الدولية، وبما لا يعكس موقف حزب العمال وأعضائه فقط، وإنما أيضا الموقف العام للشعب الأسترالي الصديق والمؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، بما فيها حقه في تجسيد دولته على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية".

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المصدر: الخارجية الفلسطينية