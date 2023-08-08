بغداد تنفي تعيين رئيس لجنة تفاوضية مع الكويت يحمل الجنسية الكويتية

نفت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، تعيين رئيس لجنة تفاوضية مع الكويت يحمل الجنسية الكويتية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان صحفي: "تداولت عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مضمون تغريدة لأحد أعضاء مجلس النواب العراقي، أن وزارة الخارجية عينت رئيسا للجنة التفاوض مع الجانب الكويتي، يحمل الجنسية الكويتية".

وأضاف: "إذ ننفي صحة ما يتم تداوله بشأن حمل وكيل الوزارة للجنسية الكويتية، نؤشر ونذكر أن الوزارة تعمل على رعاية المصالح العليا للدولة العراقية، وتعمل في سياق مصلحة الشعب العراقي العزيز دون التفريط بسيادة العراق أو مصالحه الوطنية".

وتابع الصحاف: "نهيب بوسائل الإعلام توخي الدقة في التداول، ونلفت الرأي العام إلى أن الوزارة تحتفظ بالحق القانوني وستلجأ لمقاضاة من يستعمل هذا الملف لغرض المزايدة السياسية أو الإعلامية".

وفي وقت سابق من نهار اليوم، قالت النائبة في البرلمان العراقي، عالية نصيف، في تصريحات صحفية، إن "وزارة الخارجية العراقية عينت صاحب الجنسية الكويتية، محمد بحر العلوم، رئيسا للجنة التفاوض مع الكويت".

وأضافت أن "هذه كارثة بحق العراق، عندما يصبح رئيس اللجنة هو (الخصم والحكم). ألا يوجد مفاوضون جيدون في العراق؟ نطالب بتغييره فورا، خدمة للمصلحة الوطنية".

المصدر: RT