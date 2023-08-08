إطلاق قناة جديدة لـ"RT العربية" عبر "واتس آب" في مصر والمغرب

أطلقت شبكة RT الروسية خدمة إخبارية جديدة لمشاهدي قناة "RT العربية" عبر تطبيق "واتس آب"، لإتاحة الأخبار للمشاهدين في مصر والمغرب.

وانطلقت القناة عبر الرابط التالي:

https://whatsapp.com/channel/0029Va0OLbDDzgTI6wrLDd18

وتتيح الخدمة الجديدة استقبال أخبار RT المتنوعة، وهي خدمة مجانية متاحة لجميع المشتركين في مصر والمغرب فقط، حيث أتاح "واتس آب" إطلاق الخدمة الجديدة في عدد محدود من الدول.

Never miss a WhatsApp update again. The official WhatsApp channel is live in 🇸🇬 🇨🇴 🇪🇬 🇨🇱 🇲🇾 🇲🇦 🇺🇦 🇰🇪 🇵🇪



Product launches? Yep.



Special features? Oh yeah.



Exclusive drops? Absolutely.



Follow here: https://t.co/w9ohjxKra2pic.twitter.com/ptqgQPP6sZ — WhatsApp (@WhatsApp) July 25, 2023

وتحافظ قنوات "واتس آب" الجديدة على خصوصية أرقام المشتركين وصورهم الشخصية بحيث لا يستطيع أحد معرفة بيانات المشتركين في القناة.

المصدر: RT