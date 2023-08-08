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إطلاق قناة جديدة لـ"RT العربية" عبر "واتس آب" في مصر والمغرب

أخبار العالم العربي

إطلاق قناة جديدة لـ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vtqr

أطلقت شبكة RT الروسية خدمة إخبارية جديدة لمشاهدي قناة "RT العربية" عبر تطبيق "واتس آب"، لإتاحة الأخبار للمشاهدين في مصر والمغرب.

تابعونا عبر قناتنا الجديدة على "واتس آب" في مصر والمغرب للاشتراك اضغط هنا

وانطلقت القناة عبر الرابط التالي: 

https://whatsapp.com/channel/0029Va0OLbDDzgTI6wrLDd18

وتتيح الخدمة الجديدة استقبال أخبار RT المتنوعة، وهي خدمة مجانية متاحة لجميع المشتركين في مصر والمغرب فقط، حيث أتاح "واتس آب" إطلاق الخدمة الجديدة في عدد محدود من الدول.

وتحافظ قنوات "واتس آب" الجديدة على خصوصية أرقام المشتركين وصورهم الشخصية بحيث لا يستطيع أحد معرفة بيانات المشتركين في القناة.

المصدر: RT

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